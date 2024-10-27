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В Башкирии 75-летняя бабушка отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Пенсионерка из Салавата поверила мошенникам и отдала им более 4,5 млн рублей.

Как сообщили в МВД Башкирии, 75-летней местной жительнице позвонили неизвестные якобы из министерства здравоохранения и банка. Они убедили ее, что третьи лица пытаются оформить на нее кредиты, а после обналичить накопление. Сейчас, чтобы предотвратить эти операции, необходимо было перевести все средства на «безопасный счет». Это она сделала и в итоге отдала мошенникам более 4,5 млн рублей.

Когда поняла, что попалась на уловки аферистов, обратилась в полицию.

Всего за минувшие сутки жители Башкирии перевели мошенникам более восьми млн рублей. В правоохранительные органы поступило 21 сообщение о фактах мошенничества.