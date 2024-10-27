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В Омской области за прошедшие сутки зафиксировали шесть техногенных пожаров

О пострадавших не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали шесть техногенных пожаров, сообщили в региональном МЧС.

Первое возгорание произошло в Черлакском районе. Здесь загорелась хозпостройка. Огонь повредил 4 кв.м. кровли.

Второй случай возгорания произошел в Ленинском округе. Пламя охватило 20 кв.м. кровли хозпостройки.

В Кормиловском районе загорелось заброшенное здание. К тушению огня привлеки четырех пожарных.

В Советском округе на 25 кв.м. и 10 кв.м. на открытой территории горел мусор. Пожарным удалось не дать огню распространиться.

Ранее мы писали, что в Омской области сгорел частный дом минувшей ночью.