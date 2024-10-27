В Омской области за прошедшие сутки зафиксировали шесть техногенных пожаров

В Омской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали шесть техногенных пожаров, сообщили в региональном МЧС.
Первое возгорание произошло в Черлакском районе. Здесь загорелась хозпостройка. Огонь повредил 4 кв.м. кровли.
Второй случай возгорания произошел в Ленинском округе. Пламя охватило 20 кв.м. кровли хозпостройки.
В Кормиловском районе загорелось заброшенное здание. К тушению огня привлеки четырех пожарных.
В Советском округе на 25 кв.м. и 10 кв.м. на открытой территории горел мусор. Пожарным удалось не дать огню распространиться.
Ранее мы писали, что в Омской области сгорел частный дом минувшей ночью.