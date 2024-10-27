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На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика: известно об одном погибшем

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись три грузовика — известно об одном погибшем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 1595 километре, это территория Ашинского района.

«Попутное столкновение трех грузовых автомобилей. Водитель одного из транспортных средств, по предварительной информации, скончался», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».

Там добавили, что движение затруднено в обоих направлениях: «Введен реверс, просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута».

Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС уже работают на месте аварии. Подробности последуют.