На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика: известно об одном погибшем

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 1595 километре, это территория Ашинского района.
«Попутное столкновение трех грузовых автомобилей. Водитель одного из транспортных средств, по предварительной информации, скончался», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».
Там добавили, что движение затруднено в обоих направлениях: «Введен реверс, просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута».
Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС уже работают на месте аварии. Подробности последуют.