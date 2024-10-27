Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы

Теракт произошёл в среду в столице Турции у здания корпорации TUSAŞ — производителя военных самолётов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что оба ликвидированных террориста оказались членами Рабочей партии Курдистана.