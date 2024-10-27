NYT узнала, что Израиль уничтожил ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана

Израиль в результате удара в ночь с 25 на 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг главных энергетических объектов Ирана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три иранских источника и трех высокопоставленных должностных лиц израильского Минобороны.
Со слов источников, были поражены системы, установленные для защиты нескольких нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газового месторождения и порта на юге страны. Иран подтверждал, что в результате атак погибли четверо военнослужащих, работавших на объектах ПВО.
По словам трех иранских чиновников, уничтожение Израилем систем противовоздушной обороны вызвало глубокое беспокойство Тегерана, поскольку это сделало критически важные энергетические и экономические центры уязвимыми для новых атак, если они будут продолжены.
«Израиль посылает нам четкий сигнал», — сказал Хамид Хоссейни, эксперт по нефтегазовой промышленности Ирана и член Ирано-иракской торговой палаты. «Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность», — добавил он.
Reuters пишет со ссылкой на двух американских исследователей — бывшего инспектора ООН по вооружениям Дэвида Олбрайта и младшего аналитика Центра военно-морского анализа (CNA) Декера Эвелета, — что Израиль также поразил здание, задействованное при разработке иранской ядерной программы. Они сделали выводы после изучения спутниковых снимков.
По словам собеседников Reuters, удар был нанесен по объектам, на которых создавалось твердое топливо для ракет. В частности, были поражены здания в Парчине, огромном военном комплексе, расположенном неподалеку от Тегерана, отметили специалисты. Также Израиль ударил по месту производства ракет близ Тегерана, сказал Эвелет.
Он добавил, что израильские удары могли «существенно затруднить возможности Ирана по массовому производству ракет».
Израиль нанес авиаудары по иранским военным объектам, включая ракетные комплексы класса «земля-воздух», в ночь на 26 октября в ответ на атаку Тегерана. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что цели были достигнуты.
Силы противовоздушной обороны Ирана заявили, что атаки были отражены, был нанесен «ограниченный ущерб». Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан предупредил, что иранские военные готовы дать «взвешенный и продуманный» ответ на атаку.