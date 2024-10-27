NYT узнала, что Израиль уничтожил ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана

«Израиль посылает нам четкий сигнал», — сказал Хамид Хоссейни, эксперт по нефтегазовой промышленности Ирана и член Ирано-иракской торговой палаты. «Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность», — добавил он.