По делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной может всплыть более 40 подозреваемых

Как это произошло? Кто-то хотел навариться и продал свои банковские карты. Таких людей называют дропами. Обычный ценник: 5−10к. После этого через купленные счета выводят деньги от сомнительных операций или принимают оплату за что-то незаконное, например онлайн-казино или при продаже крипты на биржах.