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По делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной может всплыть более 40 подозреваемых

Всё это — подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 миллионов).

Источник: РИА "Новости"

Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Скорее всего, они сами не подозревают, во что вляпались.

Как это произошло? Кто-то хотел навариться и продал свои банковские карты. Таких людей называют дропами. Обычный ценник: 5−10к. После этого через купленные счета выводят деньги от сомнительных операций или принимают оплату за что-то незаконное, например онлайн-казино или при продаже крипты на биржах.

Теперь дропы могут пойти как соучастники в деле Ларисы Долиной, где она потеряла квартиру в Хамовниках и больше 120 миллионов. По информации Mash, первых троих подозреваемых могут задержать совсем скоро.

Сейчас под арестом находится курьер Анжела Цырульникова, которая передавала кэш украинским мошенникам, и Дмитрий Леонтьев. Он отвечал за левые телефоны, банковские счета, сим-карты и был связным между подельниками.