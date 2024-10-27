Витебчанин нелегально пытался вывезти из Беларуси крупную партию металла

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РУВД и межрайонного отдела ГАИ Витебска пресекли вывоз крупной партии лома и отходов черных и цветных металлов, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Милиционеры задержали грузовой автомобиль Iveco, за рулем которого находился 39-летний неработающий витебчанин.
При осмотре транспортного средства было обнаружено почти 10 тонн лома черного и цветного металлов на сумму около 21 тысячи рублей. Груз перевозился без сопроводительных документов.
В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома и отходов черных и цветных металлов. Ему грозит крупный штраф и конфискация груза. Металл изъят.
Это не первый случай в республике. Ранее в июле житель витебской области, управлявший грузовиком с 30-ю тоннами лома металлов, был задержан недалеко от российской границы. В этом же месяце у оршанца была изъята в этом же районе другая партия весом в 13 тонн. Все грузы перевозились без необходимых документов.
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