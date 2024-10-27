Витебчанин нелегально пытался вывезти из Беларуси крупную партию металла

Это не первый случай в республике. Ранее в июле житель витебской области, управлявший грузовиком с 30-ю тоннами лома металлов, был задержан недалеко от российской границы. В этом же месяце у оршанца была изъята в этом же районе другая партия весом в 13 тонн. Все грузы перевозились без необходимых документов.