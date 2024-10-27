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В Израиле грузовик врезался в остановку, пострадали более 30 человек

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие. По данным службы скорой помощи, которые приводит газета Times of Israel, пострадали 35 человек. Полиция рассматривает версию о теракте.

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива, есть пострадавшие. По данным службы скорой помощи, которые приводит газета Times of Israel, пострадали 35 человек. Полиция рассматривает версию о теракте.

Полиция сообщает, что водитель грузовика был убит. Правоохранители расследуют данные о наличии у него сообщников, передает Haaretz. В районе Глилот располагается штаб-квартира «Моссада», а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля.