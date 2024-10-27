Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет: есть погибший

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Легкомоторный самолет потерпел крушение в воскресенье утром в районе пригорода Кишинева Вадул-луй-Водэ, сообщили в Органе гражданской авиации (ОГА).
«Сегодня, 27 октября 2024 года, примерно в 09:51, в районе Вадул-луй-Водэ произошло серьезное авиационное происшествие с участием сверхлегкого самолета типа Socata TB20, зарегистрированного в Германии с регистрационным номером DE-MRT», — сообщили в ОГА.
По предварительной информации, самолет пилотировал один человек. После столкновения с землей летательный аппарат загорелся.
Как сообщили в Главной инспекции пожарных (ГИП), возгорание произошло на территории базы отдыха «Надежда».
«На место происшествия были направлены четыре команды спасателей и пожарных. По прибытии они установили, что пламя полностью охватило самолет, который упал на крышу одноэтажного здания. Также пожарные обнаружили внутри самолета тело погибшего», — отмечается в релизе ГИП.
Пожар был оперативно локализован и потушен в 10:25. Причину и обстоятельства крушения самолета предстоит установить компетентным органам.
Как отметили в ОГА, личность пилота официально не установлена.
Процедуры расследования были начаты в соответствии с действующим законодательством, и Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов выпустит официальный отчет, когда расследование будет завершено, подчеркнули в ведомстве.