Под Кишиневом разбился легкомоторный самолет: есть погибший

«На место происшествия были направлены четыре команды спасателей и пожарных. По прибытии они установили, что пламя полностью охватило самолет, который упал на крышу одноэтажного здания. Также пожарные обнаружили внутри самолета тело погибшего», — отмечается в релизе ГИП.