Единственную в Москве женщину-инспектора ДПС задержали по делу о вымогательстве

«Колпак Марии Ивановне со средним образованием, не состоящей в браке, работающей в должности инспектора ДПС 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции одного из УВД ГУ МВД России по Москве, не судимой, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. “а”, “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия), п. “а”, “б”, “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств группой лиц из корыстной заинтересованности)», — говорится в одном из документов дела, который есть в распоряжении ТАСС.