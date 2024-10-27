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Убита майор МВД: что известно о смерти сотрудницы полиции из Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 октября, ФедералПресс. 25 октября в Нижнем Новгороде убили майора полиции Ольгу Молодченкову. Она проработала в правоохранительных органах порядка 20 лет. Виновным в ее гибели считают мужа, а причиной расправы мог стать раздел имущества. «ФедералПресс» собрал все, что известно о трагедии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По версии следствия, 25 октября текущего года подозреваемый, находясь на проспекте Молодежном Автозаводского района областного центра, в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

С повинной человек, совершивший убийство, в органы не обратился, а попытался скрыть преступление. Для этого вывез тело женщины на берег Оки и закопал.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося под подозрение в совершении преступления попал супруг майора полиции. Как следует из информации от следователей, мужчина показал место, куда спрятал труп.

Также он поведал и о причинах совершенного злодеяния — раздел имущества, так как пара находилась в стадии развода. Предположительно, и ножевые ранения он нанес второй половинке в разгар ссоры.

За несколько дней до трагичных событий нижегородка опубликовала у себя в соцсетях пост, из которого следует, что мужчина не считал себя биологическим отцом их ребенка. А когда подростку после окончания школы понадобился велосипед, так как парень решил подработать в доставке, то отказал в помощи. Кроме того, в словах Молодченковой есть намеки на угрозы со стороны супруга.

В настоящее время подозреваемому в расправе мужчине должны избрать меру пресечения, а коллеги убитой выразили готовность оказать помощь семье.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что мошенники развели нижегородку, продав ей за 5 млн лжелекарство от рака. Отказавшись от традиционной лечения, женщина скончалась.

СК