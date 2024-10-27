Убита майор МВД: что известно о смерти сотрудницы полиции из Нижнего Новгорода

За несколько дней до трагичных событий нижегородка опубликовала у себя в соцсетях пост, из которого следует, что мужчина не считал себя биологическим отцом их ребенка. А когда подростку после окончания школы понадобился велосипед, так как парень решил подработать в доставке, то отказал в помощи. Кроме того, в словах Молодченковой есть намеки на угрозы со стороны супруга.