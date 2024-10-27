Вспыхнули помещения на втором этаже и чердак: подробности пожара в бывшем детском доме в Пионерском

В бывшем детском доме на ул. Вокзальной в Пионерском вспыхнули помещения на втором этаже и чердак. Об этом сообщает МЧС региона.
Сообщение о ЧП поступило в субботу, 26 октября, в 15:19. Общая площадь пожара в двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
«Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-17, ПСЧ-29 в составе 10 человек и 2 единиц техники, а также пожарной команды от войсковой части МО РФ в составе 2 человек и 1 единицы техники», — рассказали в МЧС.
Первыми о ЧП «Клопс» сообщили очевидцы.