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Вспыхнули помещения на втором этаже и чердак: подробности пожара в бывшем детском доме в Пионерском

ЧП произошло днём 26 октября.

В бывшем детском доме на ул. Вокзальной в Пионерском вспыхнули помещения на втором этаже и чердак. Об этом сообщает МЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило в субботу, 26 октября, в 15:19. Общая площадь пожара в двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

«Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-17, ПСЧ-29 в составе 10 человек и 2 единиц техники, а также пожарной команды от войсковой части МО РФ в составе 2 человек и 1 единицы техники», — рассказали в МЧС.

Первыми о ЧП «Клопс» сообщили очевидцы.

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