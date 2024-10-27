Четверых осужденных разыскивают в Забайкалье

Жителей Забайкальского края 27 октября содрогнула новость о четырех сбежавших мужчинах из исправительного центра в Нерчинске. Только вот, мужчины были осуждены лишь к принудительным работам, а значит не ограничены в перемещениях. Тем не менее они не явились для выполнения наказания.
— 26 октября работниками исправительного центра № 1 города Нерчинск выявлено отсутствие четырех осужденных к принудительным работам. Проводятся мероприятия по розыску осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ, — сообщили «МК в Чите» в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Известно, что объявленные в розыск граждане России. Уклонившиеся от наказания были осуждены за грабеж, разбой, применение насилия в отношении представителя власти и кражу в особо крупном размере. Из четверых самый большой срок принудительных работ в 3,5 года.