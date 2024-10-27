Четверых осужденных разыскивают в Забайкалье

Жителей Забайкальского края 27 октября содрогнула новость о четырех сбежавших мужчинах из исправительного центра в Нерчинске. Только вот, мужчины были осуждены лишь к принудительным работам, а значит не ограничены в перемещениях. Тем не менее они не явились для выполнения наказания.