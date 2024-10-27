В центре Петербурга столкнулись два пассажирских автобуса и автомобили

Предварительно установлено, что в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса МАЗ, и ещё девять человек, в числе которых 12-летний ребёнок, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё 15 пострадавших, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия. Об этом пишет портал 78.
«Ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится на моем личном контроле».
«На месте установлено, что водитель автобуса МАЗ, двигаясь по Невскому от Суворовского проспекта, при совершении левого поворота на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом “Волгобас” под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями Mercedes и Citroen», — говорится в сообщении ГУ МВД.