В центре Петербурга столкнулись два пассажирских автобуса и автомобили

Предварительно установлено, что в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса МАЗ, и ещё девять человек, в числе которых 12-летний ребёнок, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё 15 пострадавших, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия. Об этом пишет портал 78.