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В центре Петербурга столкнулись два пассажирских автобуса и автомобили

ДТП произошло на площади Восстания напротив дома № 41 по Лиговскому проспекту. В результате аварии пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

Источник: РИА "Новости"

Предварительно установлено, что в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса МАЗ, и ещё девять человек, в числе которых 12-летний ребёнок, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё 15 пострадавших, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались. Полиция проводит проверку. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия. Об этом пишет портал 78.

«Ситуация с оказанием помощи пострадавшим находится на моем личном контроле».

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«На месте установлено, что водитель автобуса МАЗ, двигаясь по Невскому от Суворовского проспекта, при совершении левого поворота на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом “Волгобас” под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями Mercedes и Citroen», — говорится в сообщении ГУ МВД.