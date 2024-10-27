На Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за птичьего гриппа

Птицефабрика «Пионерская» — одна из крупнейших в регионе, работает с 1960 года. Здесь занимаются производством яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур составляет около 200 тыс. В год здесь производят до 50 млн яиц.