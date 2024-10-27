На Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за птичьего гриппа

«27 октября по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова на территории края введена чрезвычайная ситуация регионального характера, связанная с обнаружением на птицефабрике “Пионерская” высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Елизаветинский район и Петропавловск-Камчатский городской округ», — сообщил Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».
Он добавил, что правительство региона и управление МЧС России по Камчатскому краю принимают все необходимые меры для локализации ситуации.
В ночь на 26 октября на птицефабрике был зафиксирован повышенный падеж. Специалисты провели исследование, пробы подтвердили диагноз. Высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и домашних птиц.
Птицефабрика «Пионерская» — одна из крупнейших в регионе, работает с 1960 года. Здесь занимаются производством яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур составляет около 200 тыс. В год здесь производят до 50 млн яиц.