Олбани
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке ввели режим ЧС регионального характера из-за птичьего гриппа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен на Камчатке из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: Reuters

«27 октября по распоряжению губернатора Камчатского края Владимира Солодова на территории края введена чрезвычайная ситуация регионального характера, связанная с обнаружением на птицефабрике “Пионерская” высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Елизаветинский район и Петропавловск-Камчатский городской округ», — сообщил Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что правительство региона и управление МЧС России по Камчатскому краю принимают все необходимые меры для локализации ситуации.

В ночь на 26 октября на птицефабрике был зафиксирован повышенный падеж. Специалисты провели исследование, пробы подтвердили диагноз. Высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и домашних птиц.

Птицефабрика «Пионерская» — одна из крупнейших в регионе, работает с 1960 года. Здесь занимаются производством яиц, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур составляет около 200 тыс. В год здесь производят до 50 млн яиц.

сельское хозяйство