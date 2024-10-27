У шестерых беглых заключённых в Липецкой области был седьмой подельник

Как нам стало известно, на территории колонии есть заброшенное административное здание, которое давно никак не используется. Расположено оно было рядом с цехом по производству колючей проволоки. Там и работали беглецы и их подельник. При чём изначально их распределили в швейный цех, но он находился на другой стороне колонии вдалеке от их барака, поэтому они отказались ходить на работу туда и остались, поближе к заброшенному зданию.
Инструменты для подкопа, как мы писали ранее, зэки украли ещё в марте и спрятали так, что сотрудники колонии, обнаружившие пропажу, их не нашли. Всякий раз, когда осуждённые отлучались копать тоннель, их прикрывал в цеху один и тот же человек: он выполнял их работу и не сообщал об их отсутствии охранникам.
Сейчас специальная комиссия УФСИН допрашивает всех заключённых, содержащихся в бараке, в котором сидели беглецы.
Усиленный надзор над заключёнными введён во всех колониях Липецкой области. Проводятся проверки на наличие у осуждённых запрещённых предметов.
Ранее SHOT писал, что из ИК-2 сбежали шесть зэков, пятерых уже поймали, одного ещё ищут.