У шестерых беглых заключённых в Липецкой области был седьмой подельник

Как нам стало известно, на территории колонии есть заброшенное административное здание, которое давно никак не используется. Расположено оно было рядом с цехом по производству колючей проволоки. Там и работали беглецы и их подельник. При чём изначально их распределили в швейный цех, но он находился на другой стороне колонии вдалеке от их барака, поэтому они отказались ходить на работу туда и остались, поближе к заброшенному зданию.