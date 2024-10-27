При пожаре в Челябинске погиб мужчина, соседей с детьми удалось спасти

Пожар произошел в Металлургическом районе Челябинска в ночь на 27 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
Квартира на четвертом этаже загорелась на улице Сталеваров. Причиной стало неосторожное обращение с огнем хозяина жилья — мужчина погиб.
Из-за пожара в опасности находились люди в соседней квартире, в ней проживала женщина с двумя детьми девяти и двух лет.
Разбудил семью сигнал автономного пожарного извещателя.
К этому времени огнеборцы прибыли на место ЧП и вывели семью из задымленного подъезда в спасательных устройствах. Детей госпитализировали.