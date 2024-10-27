Село в Челябинской области на несколько суток осталось без холодной воды

В начале этой недели жители села Еткуль на трое суток остались без холодной воды. Как установила прокуратура Еткульского района, сотрудники МУП «Селезянского сельского поселения» не предприняли никаких мер по восстановлению водоснабжения и не организовали подвоз воды.
Дело на контроль взяла прокуратура. Директору МУП внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).
— В результате принятых прокуратурой мер водоснабжение в селе восстановлено, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.