Село в Челябинской области на несколько суток осталось без холодной воды

В начале этой недели жители села Еткуль на трое суток остались без холодной воды. Как установила прокуратура Еткульского района, сотрудники МУП «Селезянского сельского поселения» не предприняли никаких мер по восстановлению водоснабжения и не организовали подвоз воды.