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Село в Челябинской области на несколько суток осталось без холодной воды

На директора МУП в Челябинской области завели дело за отсутствие воды.

Источник: прокуратура Челябинской области

В начале этой недели жители села Еткуль на трое суток остались без холодной воды. Как установила прокуратура Еткульского района, сотрудники МУП «Селезянского сельского поселения» не предприняли никаких мер по восстановлению водоснабжения и не организовали подвоз воды.

Дело на контроль взяла прокуратура. Директору МУП внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

— В результате принятых прокуратурой мер водоснабжение в селе восстановлено, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

ЖКХ