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Акционера «Чистой линии» Армена Бениаминова потребовали признать банкротом после ДТП в Москве

Причина — бизнесмен несколько лет не может выплатить деньги за ремонт машины потерпевшей.

Источник: AP 2024

Два года назад мужчина гонял на своём Mercedes-Benz по Бутырскому валу, не справился с управлением и влетел в легковушку столичной предпринимательницы. Страховая выплатила 365,5 тыс. рублей. Независимые эксперты же насчитали ущерба почти в два раза больше — 686 943 тыс. Гражданский суд взыскал с Армена 540 тыс., но тот ни копейки не заплатил.

Тогда женщина пошла в арбитраж и попросила признать его банкротом, чтобы его имущество распродали и вернули-таки ей нужную сумму.

Ранее «Чистая линия» попала в скандал из-за махинаций экс-замминистра культуры Ольги Яриловой. Которую приговорили к семи годам лишения свободы за растрату 125 бюджетных млн рублей с помощью «самого большого музея мороженого».