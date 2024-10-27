Акционера «Чистой линии» Армена Бениаминова потребовали признать банкротом после ДТП в Москве

Два года назад мужчина гонял на своём Mercedes-Benz по Бутырскому валу, не справился с управлением и влетел в легковушку столичной предпринимательницы. Страховая выплатила 365,5 тыс. рублей. Независимые эксперты же насчитали ущерба почти в два раза больше — 686 943 тыс. Гражданский суд взыскал с Армена 540 тыс., но тот ни копейки не заплатил.
Тогда женщина пошла в арбитраж и попросила признать его банкротом, чтобы его имущество распродали и вернули-таки ей нужную сумму.
Ранее «Чистая линия» попала в скандал из-за махинаций экс-замминистра культуры Ольги Яриловой. Которую приговорили к семи годам лишения свободы за растрату 125 бюджетных млн рублей с помощью «самого большого музея мороженого».