Акционера «Чистой линии» Армена Бениаминова потребовали признать банкротом после ДТП в Москве

Два года назад мужчина гонял на своём Mercedes-Benz по Бутырскому валу, не справился с управлением и влетел в легковушку столичной предпринимательницы. Страховая выплатила 365,5 тыс. рублей. Независимые эксперты же насчитали ущерба почти в два раза больше — 686 943 тыс. Гражданский суд взыскал с Армена 540 тыс., но тот ни копейки не заплатил.