Автомобиль столкнулся с трамваем на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Авария произошла сегодня, 27 октября, около 11:15 на Комсомольской площади.
По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Лада», не предоставила преимущество двигавшемуся трамваю. В итоге произошло столкновение.
Пока участники ДТП не обращались за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что неизвестный сбил 15-летнего ребенка в Нижнем Новгороде и скрылся.