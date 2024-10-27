Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль столкнулся с трамваем на Комсомольской площади

Пока участники ДТП не обращались за медицинской помощью.

Источник: ГУ МВД РФ по региону

Автомобиль столкнулся с трамваем на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла сегодня, 27 октября, около 11:15 на Комсомольской площади.

По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Лада», не предоставила преимущество двигавшемуся трамваю. В итоге произошло столкновение.

Пока участники ДТП не обращались за медицинской помощью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что неизвестный сбил 15-летнего ребенка в Нижнем Новгороде и скрылся.