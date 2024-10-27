Обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка во время кормления

До этого сообщалось, что в зоопарке города Ранчи в Индии самка бегемота напала на смотрителя зоопарка, который решил проверить новорожденного детеныша. Другие смотрители бросились на помощь, вытащили мужчину из вольера, его госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшего не удалось.