В популярной стране Азии задержали пару из России

При этом 3 сентября стало известно, что Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для граждан России и еще 37 стран. Местное издание Newswire со ссылкой на министра иностранных дел страны Али Сабри сообщало, что упрощенный безвизовый режим будет действовать до 31 марта.