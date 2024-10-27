Житель Витебска хотел незаконно вывезти из Беларуси 10 тонн металла

В момент осмотра автомобиля сотрудники милиции нашли около 10 тонн лома черного и цветного металлов. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы на груз. В отношении витебчанина был составлен административный акт за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома, а также отходов черных и цветных металлов. В МВД уточнили, что ему грозит крупный штраф и конфискация груза. Уточняется, что металл был изъят.