Житель Витебска хотел незаконно вывезти из Беларуси 10 тонн металла. Подробности сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РУВД и межрайонного отдела ГАИ Витебска был задержан грузовой автомобиль Iveco. За рулем машины находился 39-летний неработающий житель Витебска.
В момент осмотра автомобиля сотрудники милиции нашли около 10 тонн лома черного и цветного металлов. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы на груз. В отношении витебчанина был составлен административный акт за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома, а также отходов черных и цветных металлов. В МВД уточнили, что ему грозит крупный штраф и конфискация груза. Уточняется, что металл был изъят.
Тем временем под Оршей водитель Renault погиб в жутком ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу.
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