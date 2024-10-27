Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Витебска хотел незаконно вывезти из Беларуси 10 тонн металла

МВД сообщило, что житель Витебска намеревался вывезти из Беларуси крупную партию металла.

Источник: Комсомольская правда

Житель Витебска хотел незаконно вывезти из Беларуси 10 тонн металла. Подробности сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Оршанского РУВД и межрайонного отдела ГАИ Витебска был задержан грузовой автомобиль Iveco. За рулем машины находился 39-летний неработающий житель Витебска.

В момент осмотра автомобиля сотрудники милиции нашли около 10 тонн лома черного и цветного металлов. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы на груз. В отношении витебчанина был составлен административный акт за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома, а также отходов черных и цветных металлов. В МВД уточнили, что ему грозит крупный штраф и конфискация груза. Уточняется, что металл был изъят.

Тем временем под Оршей водитель Renault погиб в жутком ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу.

Ранее «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.

Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.