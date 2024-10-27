Сразу 12 порывов на теплосетях ликвидируют в Актау

«Тепло поступает в жилые дома, однако работы по регулировке продолжаются. В тепловых радиаторах может скапливаться воздух, либо могут быть не полностью открыты задвижки и вентили. Необходимо контролировать процесс наладочных работ», — сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.