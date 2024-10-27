Сразу 12 порывов на теплосетях ликвидируют в Актау

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество порывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов. Ремонтные работы проводятся возле дома № 45 в 3 микрорайоне, дома № 14 в 8 микрорайоне, дома № 18 в 15 микрорайоне, дома № 10б в 22 микрорайоне и дома № 7 в 11 микрорайоне. Аким города проверив ход ремонтных работ, поручил представителям обслуживающих организаций жилых домов — контролировать процесс регулировки подачи тепла.
«Тепло поступает в жилые дома, однако работы по регулировке продолжаются. В тепловых радиаторах может скапливаться воздух, либо могут быть не полностью открыты задвижки и вентили. Необходимо контролировать процесс наладочных работ», — сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.