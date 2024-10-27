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В Ростовской области за день потушили две загоревшиеся бани

Из-за проблем с проводкой в Ростовской области сгорели две бани.

Источник: МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за одни сутки сгорели две бани из-за проблем с электрикой, сообщили в донском управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что в Ростове в садовом товариществе «Садовод». Из-за неисправного светильника там загорелась кровля. Огонь быстро охватил 200 кв метров. Крыши. Ее тушили 20 человек с привлечением шести машин.

В Новочеркасске в банном комплексе на Ростовском выезде загорелась парная. К счастью, произошло это, когда там уже не было посетителей. А возгорание вовремя заметил охранник. Пожарные справились с огнем на площади 15 кв метров. Предварительном, причиной случившегося там послужило замыкание электропроводки.

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