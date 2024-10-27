В Ростовской области за день потушили две загоревшиеся бани

В Новочеркасске в банном комплексе на Ростовском выезде загорелась парная. К счастью, произошло это, когда там уже не было посетителей. А возгорание вовремя заметил охранник. Пожарные справились с огнем на площади 15 кв метров. Предварительном, причиной случившегося там послужило замыкание электропроводки.