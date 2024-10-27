В Минске водитель такси врезался в микроавтобус, поехав на красный свет

Согласно предварительным данным, в воскресенье, 27 октября, примерно в 08.00 30-летний водитель такси, находившийся за рулем автомобиля Kia, ехал по проспекту Рокоссовского. На пересечении с улицей Плеханова мужчина продолжил движение на красный свет и врезался в микроавтобус Volkswagen, который начал движение через перекресток на зеленый сигнал светофора.