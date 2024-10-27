В Минске водитель такси врезался в микроавтобус, поехав на красный свет. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в воскресенье, 27 октября, примерно в 08.00 30-летний водитель такси, находившийся за рулем автомобиля Kia, ехал по проспекту Рокоссовского. На пересечении с улицей Плеханова мужчина продолжил движение на красный свет и врезался в микроавтобус Volkswagen, который начал движение через перекресток на зеленый сигнал светофора.
Таксист поехал на красный свет и врезался в микроавтобус на Рокоссовского в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ обратили внимание на то, что 36-летний водитель, который находится за рулем микроавтобуса, был доставлен в больницу для обследования.
Кстати, в Минске проверяют систему фиксации проезда на красный сигнал светофора: «Можно выявлять бесправников и пьяных водителей».
Ранее под Оршей водитель Renault погиб в жутком ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу.
Тем временем «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.