Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воры вынесли крест из древнейшего храма Армении

В Лорийской области Армении неизвестные проникли в древний храм и вынесли оттуда крест, сообщает mk.ru.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) в селе Ахтала, она признана одним из древнейших и красивейших храмов Армении.

Информацию о краже подтвердил настоятель храма Гор Т. По его словам, все случилось ночью. Злоумышленникам удалось взломать двери и проникнуть внутрь религиозного сооружения. С собой они забрали деньги и крест. Сумма ущерба не уточняется.

Вскоре о произошедшем узнали полицейские. Они уже разыскивают подозреваемых.

Церковь пострадавшая от ночного вторжения была построена в конце XII века и является главным сооружением монастырского комплекса Ахтала. Древние фрески в армяно-халкидонском стиле, одни из лучших, написанных вне Византии, были созданы уже в начале XIII века.

религии