Воры вынесли крест из древнейшего храма Армении

Информацию о краже подтвердил настоятель храма Гор Т. По его словам, все случилось ночью. Злоумышленникам удалось взломать двери и проникнуть внутрь религиозного сооружения. С собой они забрали деньги и крест. Сумма ущерба не уточняется.