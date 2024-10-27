Автомобиль Эво Моралеса обстреляли

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил об обстреле его автомобиля. У себя в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он опубликовал видео из салона автомобиля. На кадрах видно несколько пулевых отверстий в лобовом стекле. Моралес утверждает, что это была попытка его ареста. Сейчас в отношении бывшего президента идет расследование дела об изнасиловании.