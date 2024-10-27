Автомобиль Эво Моралеса обстреляли

Эво Моралес, возглавлявший Боливию с 2006 года, ушел со своего поста в 2019-м на фоне массовых протестов в стране. Произошедшее он сам называл переворотом. Политик покинул страну и вернулся через 11 месяцев, когда новым президентом был избран Луис Арсе.
На родине против бывшего президента сейчас идет расследование об изнасиловании. Расследование началось в августе 2020 года. В октябре 2024-го Моралес не явился на заседание суда. Из-за этого прокурор заявил о планах ареста политика. После этого сторонники Моралеса начали выходить на демонстрации с требованием прекратить дело в отношении политика. Протестующие блокируют дороги в центре страны, начались столкновения с полицией.