Олбани
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль Эво Моралеса обстреляли

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил об обстреле его автомобиля. У себя в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он опубликовал видео из салона автомобиля. На кадрах видно несколько пулевых отверстий в лобовом стекле. Моралес утверждает, что это была попытка его ареста. Сейчас в отношении бывшего президента идет расследование дела об изнасиловании.

Источник: Reuters

Эво Моралес, возглавлявший Боливию с 2006 года, ушел со своего поста в 2019-м на фоне массовых протестов в стране. Произошедшее он сам называл переворотом. Политик покинул страну и вернулся через 11 месяцев, когда новым президентом был избран Луис Арсе.

На родине против бывшего президента сейчас идет расследование об изнасиловании. Расследование началось в августе 2020 года. В октябре 2024-го Моралес не явился на заседание суда. Из-за этого прокурор заявил о планах ареста политика. После этого сторонники Моралеса начали выходить на демонстрации с требованием прекратить дело в отношении политика. Протестующие блокируют дороги в центре страны, начались столкновения с полицией.