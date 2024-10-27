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Бастрыкин потребовал доложить о расследовании побега из колонии в Липецке

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела о халатности должностных лиц исправительной колонии № 2 в Липецке, откуда сбежали шестеро заключенных, сообщили в пресс-службе СК.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, побег стал возможен «из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей». Дело заведено по ст. 293 УК (халатность), которая предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Заключенные сделали подкоп и вечером 25 октября осуществили побег. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что двое из шести сбежавших заключенных отбывали наказание за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование, один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним. Один из них был гражданином Таджикистана, остальные — Узбекистана.

К вечеру 26 октября МВД отчиталось о поимке пяти беглецов. Двоих нашли в Тамбовской области, троих — в Липецкой, один из них оказал сопротивление при задержании. Двое заключенных направлялись в Московскую область, остальные планировали через Тамбовскую область и Казахстан вернуться на родину, утверждал один из задержанных.

Силовики осуществляют поиски шестого сбежавшего заключенного.

СК
расследование