Бастрыкин потребовал доложить о расследовании побега из колонии в Липецке

По версии следствия, побег стал возможен «из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей». Дело заведено по ст. 293 УК (халатность), которая предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Заключенные сделали подкоп и вечером 25 октября осуществили побег. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что двое из шести сбежавших заключенных отбывали наказание за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование, один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним. Один из них был гражданином Таджикистана, остальные — Узбекистана.
К вечеру 26 октября МВД отчиталось о поимке пяти беглецов. Двоих нашли в Тамбовской области, троих — в Липецкой, один из них оказал сопротивление при задержании. Двое заключенных направлялись в Московскую область, остальные планировали через Тамбовскую область и Казахстан вернуться на родину, утверждал один из задержанных.
Силовики осуществляют поиски шестого сбежавшего заключенного.