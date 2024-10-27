Бастрыкин потребовал доложить о расследовании побега из колонии в Липецке

Заключенные сделали подкоп и вечером 25 октября осуществили побег. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что двое из шести сбежавших заключенных отбывали наказание за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование, один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним. Один из них был гражданином Таджикистана, остальные — Узбекистана.