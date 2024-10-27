Под Ростовом общение с незнакомкой обошлось мужчине в 7900 рублей

В городе Шахты Ростовской области случайное знакомство с женщиной надолго запомнится мужчине — после нее ему пришлось писать заявление в полиции.
В главке донской полиции сообщили, что шахтинец на одной из улиц города познакомился с женщиной. Вначале они прогуливались по улицам, а потом решили пойти к нему домой.
Но в квартире взамен беседы они начали ругаться. В это время у него из одежды выпали деньги. Все это она увидела. Уходя, они забрала с собой одежду и деньги, что лежали в ней. Ущерб, причиненный мужчине, оценили в 7900 рублей.
Полицейские нашли эту 28-летнюю шахтинку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». По ней ей грозит до четырех лет лишения свободы. Пока дончанку отпустили под подписку о невыезде.