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Под Ростовом общение с незнакомкой обошлось мужчине в 7900 рублей

В Шахтах новая знакомая ограбила мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты Ростовской области случайное знакомство с женщиной надолго запомнится мужчине — после нее ему пришлось писать заявление в полиции.

В главке донской полиции сообщили, что шахтинец на одной из улиц города познакомился с женщиной. Вначале они прогуливались по улицам, а потом решили пойти к нему домой.

Но в квартире взамен беседы они начали ругаться. В это время у него из одежды выпали деньги. Все это она увидела. Уходя, они забрала с собой одежду и деньги, что лежали в ней. Ущерб, причиненный мужчине, оценили в 7900 рублей.

Полицейские нашли эту 28-летнюю шахтинку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». По ней ей грозит до четырех лет лишения свободы. Пока дончанку отпустили под подписку о невыезде.