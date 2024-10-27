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На мужчину напали с ножом в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы произошло нападение на мужчину, предположительно, с ножом. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Kris.p.media. Сообщается, что сегодня по улице Дунаевского в районе Алмагуль, около дома 22/2, произошло нападение, предположительно, с применением ножа. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, подозреваемый в преступлении задержан.

«По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт», — сообщили в ведомстве.

Другие обстоятельства инцидента устанавливаются.