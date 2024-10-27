На мужчину напали с ножом в Алматы

Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Kris.p.media. Сообщается, что сегодня по улице Дунаевского в районе Алмагуль, около дома 22/2, произошло нападение, предположительно, с применением ножа. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, подозреваемый в преступлении задержан.