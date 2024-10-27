Сын поджёг халат на своей матери после сильной ссоры в Ижевске

По информации SHOT, безработный 34-летний мужчина повздорил с мамой из-за его проблем в жизни. 64-летняя женщина жаловалась, что ничего сын не делает, живёт как иждивенец. Разгневанный мужчина устал терпеть абьюзивные, по его мнению, высказывания в свой адрес и отомстил за весь материнский гнев — поджёг зажигалкой халат. Пламя мгновенно вспыхнуло, одежда горела на женщине, которая с дикими криками пыталась сбить огонь.