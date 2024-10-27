Олбани
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын поджёг халат на своей матери после сильной ссоры в Ижевске

Женщину экстренно госпитализировали с жуткими ожогами тела 2-й и 3-й степени.

Источник: РИА "Новости"

По информации SHOT, безработный 34-летний мужчина повздорил с мамой из-за его проблем в жизни. 64-летняя женщина жаловалась, что ничего сын не делает, живёт как иждивенец. Разгневанный мужчина устал терпеть абьюзивные, по его мнению, высказывания в свой адрес и отомстил за весь материнский гнев — поджёг зажигалкой халат. Пламя мгновенно вспыхнуло, одежда горела на женщине, которая с дикими криками пыталась сбить огонь.

В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами тела 2-й и 3-й степени, ожоги ног — 15%. Сына задержали. Известно, что ранее он был судим за грабёж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.