Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок ударил ножом отчима, чтобы защитить свою мать во время их ссоры

Во Франции ребенок ранил отчима ножом, чтобы защитить свою мать. Об этом сообщает Actu17.

Источник: AP 2024

Инцидент произошел в Форбахе, департамент Мозель, на этой неделе. 23 октября 11-летний мальчик, став свидетелем ссоры между матерью и отчимом, ударил его ножом. Чтобы защитить мать, он схватил кухонный нож и нанес три ранения в грудь и спину 40-летнему мужчине. Соседи семьи вызвали полицию, услышав крики. Пострадавший не получил серьезных травм, но все же был госпитализирован.

Заместитель прокурора сообщила, что конфликт возник на фоне семейных разногласий и домашнего насилия. В ходе расследования полицейские арестовали мать мальчика. Они оба являются гражданами Германии, поэтому дело будет рассмотрено в немецком суде.

Ребенок был передан под опеку социальных служб и получил психиатрическую помощь. Следователи уже допросили его, а пострадавший не смог поговорить с правоохранителями из-за состояния здоровья.