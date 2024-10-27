Ребенок ударил ножом отчима, чтобы защитить свою мать во время их ссоры

Инцидент произошел в Форбахе, департамент Мозель, на этой неделе. 23 октября 11-летний мальчик, став свидетелем ссоры между матерью и отчимом, ударил его ножом. Чтобы защитить мать, он схватил кухонный нож и нанес три ранения в грудь и спину 40-летнему мужчине. Соседи семьи вызвали полицию, услышав крики. Пострадавший не получил серьезных травм, но все же был госпитализирован.