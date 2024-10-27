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Из-за аварии на подстанции в Ессентуках более 30 тыс. человек остались без света

На территории города-курорта Ессентуки в Ставропольском крае произошло аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на подстанции. Как сообщил мэр города Владимир Крутников, без электричества оказалось более 30 тыс. человек в разных районах города. Идут ремонтные работы.

Источник: Reuters

«Частично начали переключать абонентов. Район городской больницы, Фантазия, Вершина, частично ул. Пятигорская, Новопятигорская, Шмидта, район водоканала, частично Заполотно. Работы продолжаются. Срок восстановления подачи ресурса ориентировочно три часа», — написал мэр в своем Telegram-канале в 16:31 мск. В комментариях к публикации пользователи пишут, что электричества в некоторых из указанных районов все еще нет.

Ранее утром в Ессентуках уже отключалось электричество. Примерно в 9:45 отключение из-за аварии на линии электропередачи произошло в микрорайоне Золотушка.

энергетика