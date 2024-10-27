Из-за аварии на подстанции в Ессентуках более 30 тыс. человек остались без света

«Частично начали переключать абонентов. Район городской больницы, Фантазия, Вершина, частично ул. Пятигорская, Новопятигорская, Шмидта, район водоканала, частично Заполотно. Работы продолжаются. Срок восстановления подачи ресурса ориентировочно три часа», — написал мэр в своем Telegram-канале в 16:31 мск. В комментариях к публикации пользователи пишут, что электричества в некоторых из указанных районов все еще нет.