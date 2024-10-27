Что известно об исправительном центре в Забайкалье, где пропали четверо осужденных

Еще одного из осужденных нашли дома в Амурской области. Что касается остальных двух пропавших, то их продолжают искать. Известно, что все мужчины граждане России, а к принудительным работам были осуждены за грабеж, разбой, применение насилия в отношении представителя власти и кражу в особо крупном размере. Из четверых самый большой срок принудительных работ в 3,5 года. Теперь наказание им явно пересмотрят.