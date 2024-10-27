Что известно об исправительном центре в Забайкалье, где пропали четверо осужденных

Новости о четырех пропавших осужденных в Забайкалье быстро разлетелись 27 октября по СМИ и соцсетям. Четверо мужчин осужденных к принудительным работам содержались в исправительном центре № 1 города Нерчинска. Их отсутствие 26 октября выявили работники учреждения. Отметим, что пропавшие не являются заключенными и имеют свободу в передвижениях, но проживают в исправительном центре. Только вот для исполнения наказания они не явились.
Пропажа осужденных из исправительного центра в Забайкалье 27 октября 2024: что произошло, последние новости.
— В микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осужденного к принудительным работам. Физическая сила и специальные средства не применялись. В настоящее время его доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска, в последующем необходимые документы сотрудники пенитенциарного ведомства направят в суд, для изменения вида наказания, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Еще одного из осужденных нашли дома в Амурской области. Что касается остальных двух пропавших, то их продолжают искать. Известно, что все мужчины граждане России, а к принудительным работам были осуждены за грабеж, разбой, применение насилия в отношении представителя власти и кражу в особо крупном размере. Из четверых самый большой срок принудительных работ в 3,5 года. Теперь наказание им явно пересмотрят.
Пропажа осужденных из исправительного центра в Забайкалье 27 октября 2024: что произошло, последние новости.
Принудительные работы назначаются только за преступления небольшой или средней тяжести. Они работают в определенном месте, которое назначит руководство исправительного центра и не могут отказаться. Также им платят зарплату, но в некоторых случаях могут удержать от 5 до 20% в зависимости от решения суда. Теперь двум уже найденным заключенным светит наказание по серьезнее. А какое именно решит инстанция.
— В СМИ сообщается о четырех осужденных к исправительным работам, которые незаконно покинули территорию исправительного центра в городе Нерчинске. По данному факту руководитель СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — халатность, — сообщили в пресс-службе СУ СКР края.
Следователи опросят руководство и работников ИС-1 Нерчинска, а также проверят документы по контролю за осужденными.
Напомним, 26 октября из ИК-2 в Липецке сбежало шесть заключенных. Пять из них уже пойманы — шестой остается на свободе.