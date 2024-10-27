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В Петербурге мигрантов лишили гражданства России из-за воинского учета

В Петербурге 11 мигрантов лишили гражданства России, потому что они вовремя не встали на воинский учет, сообщает пресс-служба Управления МВД по городу.

Источник: РИА "Новости"

«Выявили одиннадцать приезжих, которые, получив гражданство Российской Федерации, проигнорировали свою обязанность по постановке на первоначальный воинский учет», — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, среди иностранцев были уроженцы ближнего зарубежья и граждане дальних стран. В настоящее время нарушители должны определиться со своим правовым статусом либо покинуть Россию.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане должны явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель.

Кроме этого в начале августа президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан России могут лишить гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет.

Инициаторами поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» выступили депутаты «Единой России» во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Документ приняли в Госдуме 31 июля и одобрили в Совете Федерации 2 августа.