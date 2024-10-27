«Авангарду» в Омске победу в овертайме над чемпионом принес гол Вея

В первом периоде гости вроде бы и не особо ярко сыграли в атаке, но один гол им забить удалось, причем так, чтобы при этом открыть счет. На 7-й минуте у них отличился Канцеров. У сибряков до перерыва один раз было большинство, но они его не реализовали. Атаки были, броски тоже, но для гола этого оказалось недостаточно.