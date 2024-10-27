«Авангарду» в Омске победу в овертайме над чемпионом принес гол Вея

В воскресенье, 27 октября, омский хоккейный клуб в домашнем матче чемпионата КХЛ встретился с действующим чемпионом, «Металлургом», и победил 3:2.
Голы у омской команды забили Рид Буше, Семен Чистяков и Линден Вей. Интересно, что несмотря на бедственное турнирное положение нашей команды, на этот матч все билеты были все равно проданы. Возможно, привлек публику именно статус матча с чемпионом.
В первом периоде гости вроде бы и не особо ярко сыграли в атаке, но один гол им забить удалось, причем так, чтобы при этом открыть счет. На 7-й минуте у них отличился Канцеров. У сибряков до перерыва один раз было большинство, но они его не реализовали. Атаки были, броски тоже, но для гола этого оказалось недостаточно.
И все же в этом отрезке «ястребы» отыгрались довольно быстро. На 19-й минуте игры после успешного для них вбрасывания Буше быстро бросил по воротам — и вот 1:1.
Во втором периоде же «сталевары» снова вышли вперед, и понадобилось им тут не так много времени. На 25-й минуте пасы Михайлиса и Паливко замкнул Данила Юров.
После этого омичи устроили сильное давление в своей атаке, и это, конечно, было довольно логично. Не сразу, но это принесло плоды. В большинстве на 32-й минуте «Авангард» забил, в данном случае автором гола стал Семен Чистяков с передач Буше и Вея. У нашего игрока удался отличный бросок прямо с «пятачка» по центру. Причем соперники все видели, но не успели и не сумели никак ему помешать.
В третьей двадцатиминутке же игра довольно долго шла без голов. В таких случаях часто говорят, что сюжет идет к первой ошибке, и кто ее допустит, тот и проиграл. Борьба стала проходить на встречных курсах, форварды заставляли вратарей трудиться в поте лица. Интрига сохранялась сильнейшая. Опасно было в меньшинстве, когда у «Авангарда» удалился Бойков. Но в этом отрезке хозяева выстояли и даже атаковали как минимум один раз.
А далее же «ястребы» усилили атаки, создавая впечатление, что вскоре количество бросков перерастет в качество. Тем не менее и за 2 минуты до сирены счет оставался равным. Тут уже больше атаковали уральцы, за надежность ворот «Авангарда» не без оснований становилось очень волнительно.
И тем не менее окончание основного времени зафиксировало ничью 2:2. Команды неизбежно ждал овертайм. В «четвертом периоде» после хорошей атаки нашей команды гости устроили одиночный прорыв, из-за которого Вей вынужден был фолить, а это потянуло на буллит. Его исполнял Михайлис, и в итоге не смог переиграть вратаря «ястребов» Василия Хомченко.
Ну, а решил все прорыв на 63-й минуте матча в исполнении того же Вея — 3:2 в овертайме! Далее омский клуб сыграет также дома 31 октября, его соперником будет «Лада».