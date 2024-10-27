Основателя Readovka Костылева доставили в Москву после несчастного случая

Сначала Костылева доставили в областную клиническую больницу в Смоленске.
«На утро было принято решение транспортировать основателя медиахолдинга Readovka в Москву, куда он прибыл для дальнейшего лечения», — говорится в публикации.
Интернет-издание не сообщило подробности о состоянии своего руководителя и не раскрыло, что именно с ним произошло.
По данным Baza, глава холдинга попал в аварию, когда ехал на квадроцикле в Смоленскую область в рамках проекта «Многодетные деревни».
Как писала Readovka, ночью ему провели операцию, врачам удалось стабилизировать его состояние. Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. Он основал Readovka в 2014 году как сайт с новостями региона.