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Основателя Readovka Костылева доставили в Москву после несчастного случая

Владельца интернет-издания Readovka Алексея Костылева доставили в Москву для дальнейшего лечения после «несчастного случая» в Смоленской области, сообщает издание в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Сначала Костылева доставили в областную клиническую больницу в Смоленске.

«На утро было принято решение транспортировать основателя медиахолдинга Readovka в Москву, куда он прибыл для дальнейшего лечения», — говорится в публикации.

Интернет-издание не сообщило подробности о состоянии своего руководителя и не раскрыло, что именно с ним произошло.

По данным Baza, глава холдинга попал в аварию, когда ехал на квадроцикле в Смоленскую область в рамках проекта «Многодетные деревни».

Как писала Readovka, ночью ему провели операцию, врачам удалось стабилизировать его состояние. Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. Он основал Readovka в 2014 году как сайт с новостями региона.

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