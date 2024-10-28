В Башкирии водитель МЧС выехал на вызов в собственный горящий дом

По прибытии на место пожара открытым пламенем горели надворные постройки и жилое бревенчатое здание. К счастью, из-за сильного грома в семье никто не мог уснуть, и когда от удара молнии вспыхнули деревянные постройки, женщина и дети успели выбежать на улицу и спастись. Никто не пострадал. Но, к сожалению, сам дом и все вещи сгорели полностью.