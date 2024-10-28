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В Башкирии водитель МЧС выехал на вызов в собственный горящий дом

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали историю водителя пожарного автомобиля 18 пожарно-спасательного отряда Дюртюлинского района Раниса Фазлиахметова, которому однажды пришлось выезжать на вызов в собственный дом, охваченный огнем. В момент пожара там находились супруга и пятеро детей.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В 2021 году, когда Ранис Рашитович был на дежурстве, поступило сообщение, что в один из домов на улице Пионерской села Миништы попала молния, после чего произошло возгорание. Водитель пожарного автомобиля с ужасом услышал адрес вызова — ехать нужно было к его собственному дому!

По прибытии на место пожара открытым пламенем горели надворные постройки и жилое бревенчатое здание. К счастью, из-за сильного грома в семье никто не мог уснуть, и когда от удара молнии вспыхнули деревянные постройки, женщина и дети успели выбежать на улицу и спастись. Никто не пострадал. Но, к сожалению, сам дом и все вещи сгорели полностью.

Прошло несколько лет, сейчас уже все позади. С помощью коллег, земляков и близких возвели новый дом, рассказали в пресс-службе ведомства.

В противопожарной службе Ранис Фазлиахметов трудится 24 года. В браке с супругой Гульнарой еще дольше — 30 лет. Подарили жизнь трём дочерям и двум сыновьям. Семья награждена медалью «Материнская слава» и отмечена дипломом общественной награды «Отцовская доблесть».

МЧС
пожары