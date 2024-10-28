Режиссерская версия: идеологом РДК оказался сын создателя «Слуги народа»

В мае 2024 года Кирющенко оказался в центре внимания украинских СМИ. После того как друг Зеленского стал совладельцем ранее неактивной компании «Эл-Энерго», получив в ней 49%, фирма превратилась в посредника по поставке электроэнергии коммунальщикам в Днепропетровске. С октября 2023-го по май 2024 года компания заключила 12 контрактов на 750 млн гривен.30-летний Василий Кирющенко родился во втором браке режиссера с актрисой Ириной Лосевой. В 2006 году, когда Кирющенко-младшему было 12 лет, супруги разошлись. Но как свидетельствовала сама Лосева, между ними сохранились хорошие отношения. В 13 лет сын стал сниматься в проектах отца. По данным портала kino-teatr.ru, в 2007 году он появлялся в эпизодах сериалов «Дом кувырком» и «Дочки-матери», а также получил роль пионера в фильме «Приключения солдата Ивана Чонкина». Когда Кирющенко-старший уже снимал второй и третий сезоны «Слуги народа», будущий идеолог РДК работал на съемках сериала «Между нами девочками». Последний создавался в партнерстве со студией «Квартал 95».