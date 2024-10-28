Режиссерская версия: идеологом РДК оказался сын создателя «Слуги народа»

В Москве начинается заочный процесс над участниками «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена в РФ и признана террористической) — подразделения, созданного военной разведкой Украины из идейных неонацистов российского происхождения. «Известия» выяснили личность одного из основателей РДК, который отвечает за идеологическую работу. Им оказался родной сын режиссера Алексея Кирющенко, который снял сериал «Слуга народа», а теперь зарабатывает на поставках дронов для ВСУ и электроэнергии для жителей Днепропетровска. Подробности — в расследовании «Известий».
«Есть некоторые моменты»
«Что касается отношения к нашим бойцам, если вдруг они попадут в плен, то хорошей иллюстрацией к этому будет происходившее в саратовской исправительной колонии [сотрудников которой судили за пытки с изнасилованиями]», — так объяснял журналистам ожидания бойцов РДК молодой человек с позывным Кардинал. На всех информационных ресурсах группировка называет его своим «идеологом». Себя Кардинал именует не иначе как «политрук, неонацист и революционер».
В отличие от лидера РДК Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) Кардинал во всех интервью скрывает лицо под маской. Весомые причины для такого поведения есть. В понедельник, 28 октября, в Москве стартует заочный процесс над пятью известными боевиками РДК. Их будут судить по обвинению в терроризме, убийствах сотрудников правоохранительных органов и других особо тяжких преступлениях, за которые грозит пожизненное лишение свободы. Ранее некоторых из них уже осудили по делам о госизмене. Все подсудимые объявлены в международный розыск — на случай, если они окажутся в лояльной России юрисдикции.
Еще жестче позицию российского государства сформулировал Владимир Путин.
Он уточнил, что участников проукраинских формирований, поднявших оружие против своей страны, необходимо «выявлять поименно».
Часть боевиков РДК нарочито демонстрируют презрение к угрозам со стороны российского государства. Они охотно дают интервью с открытыми лицами и публикуют фотографии друг друга в социальных сетях. Однако «идеолог» организации за два с половиной года ни в одном публичном выступлении свое лицо так и не показал. Иногда Кардинал оговаривается, что скрывает личность по особым соображениям.
— Есть некоторые моменты, которые могут осложнить жизнь даже здесь [на Украине], — поясняет он.
Лейтенант Багдыдрах
В феврале 2024 года политрук РДК завел персональный Telegram-канал, в котором пытается объяснять идеологию боевиков и обильно делится своими мыслями по поводу самых разных событий. Иногда в постах появляются сведения о биографии автора. 27 мая Кардинал пишет, что в этот день родился его погибший соратник с позывным Шайба, который был всего на месяц младше идеолога РДК. Если учесть указанную в некрологах дату рождения покойного, сам Кардинал должен был родиться в конце апреля 1994 года.
Факты, упоминаемые в других постах, также подтверждают его примерный возраст. Так, он вспоминает состоявшийся в 2010 году концерт группы «25/17», который Кардинал посещал в возрасте 16 лет. 24 декабря 2011 года, будучи 17-летним, он пришел на оппозиционный митинг с участием Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Автор уточняет, что тогда еще учился в школе и по завершении «вернулся домой делать уроки». Таким образом, скорее всего, уже на тот момент молодой человек постоянно жил в Москве или области, а школу окончил в 2012 году.
В некоторых постах и интервью Кардинал подчеркивает, что он — выпускник престижного столичного вуза. Там ему довелось побывать на различных выступлениях политиков и общественных деятелей, среди которых, в частности, был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Последний рассуждал перед студентами о необходимости участия в выборах президента России, несмотря на отсутствие реальных перспектив выиграть электоральную гонку.
18 августа «идеолог» РДК написал, что смартфон напомнил ему: ровно восемь лет назад молодой человек стал офицером запаса. Пост он сопроводил своей архивной фотографией. На ней будущий участник РДК в российской военной форме. Лицо скрыто изображением эмоджи. В том же посте Кардинал упомянул, что среди проходивших с ним военные сборы якобы были в основном дети чиновников, депутатов и бизнесменов.
Такие сведения позволили существенно сузить круг поиска, поскольку количество вузов с военной кафедрой в Москве ограничено, а военные сборы проходят не все студенты. «Известия» изучили страницы выпускников учебных заведений, которые в предполагаемый период обучения Кардинала (с 2012 по 2018 год) посещал Сергей Миронов. Их оказалось не так много: МГИМО, МГУ, МЭИ и Финансовая академия. Также были использованы общедоступные OSINT-инструменты на основе нейросетей, которые сопоставляют лица с фотографиями из социальных сетей. В них корреспондент «Известий» загрузил кадры из интервью Кардинала, где он скрывал только нижнюю часть лица.
Так среди «подозреваемых» оказался молодой человек, чье изображение попало на фотографии нескольких выпускников МГИМО, окончивших военную кафедру в 2016 году. Исходный аккаунт вероятного «идеолога» РДК оказался зачищен от личных фотографий и других сведений, а также скрыт от посторонних и переименован в страницу человека с фамилией Багдыдрах.
Боец-международник
Однако архивные копии страницы сохранили подробные сведения о прежнем пользователе. Им оказался 30-летний Василий Кирющенко — бакалавр Международного института управления МГИМО, получивший диплом юриста. Именно в этом институте в 2015 году выступал Сергей Миронов, отвечая среди прочего на вопрос о целесообразности своего участия в президентских выборах. Дата рождения Кирющенко — 30 апреля 1994 года — также совпадала со сведениями из постов Кардинала. До того как зачистить соцсети, Кирющенко успел обновить на странице сведения о месте жительства, сменив Москву на Киев. Произошло это в 2021 году — Кардинал в своих интервью сообщал, что переехал на Украину незадолго до начала СВО.
Кирющенко оказался сооснователем Студенческой лиги ММА. В этом качестве он даже успел дать интервью для передачи «Двойной удар» на радио «Спорт-ФМ». Запись стрима позволила «Известиям» сравнить не только внешность, но и манеру речи, и тембр голоса выпускника МГИМО и Кардинала. Во всем обнаружилось очевидное сходство. Кроме того, из публикаций и интервью Кардинала следовало, что он также имеет опыт выступления в ММА. В сообществе «Подслушано» в МГИМО нашлись анонимные отзывы знакомых Кирющенко о нем. Из них следует, что молодой человек не скрывал от сокурсников оппозиционные и националистические взгляды.
На дополнительно собранных фото можно разглядеть цепочку на шее Кирющенко. Ее плетение совпадало с аксессуаром на архивном фото «идеолога РДК» в его Telegram-канале.
На другой фотографии Кирющенко видны татуировки на предплечьях. Кардинал же почти всегда во время публичных появлений был в одежде с длинными рукавами. Тем не менее в одном из фильмов об РДК «идеолог» на мгновение «засветил» наличие тату в тех же местах. На стоп-кадре можно увидеть сходство орнаментов.
После окончания университета в 2017 году Кирющенко занимался оказанием риелторских услуг. Для этой деятельности он оформил ИП, указав в налоговой адрес электронной почты, который виден в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Его упоминание удалось обнаружить под постом на странице по продаже мерча блэк-метал-группы М8Л8ТХ. Этот экстремистский коллектив был основан неонацистом Алексеем Левкиным — другим известным боевиком РДК. В августе 2015 года Кирющенко пытался заказать себе один из альбомов М8Л8ТХ, но не мог добиться ответа на письмо.
Один из последних комментариев, сделанных с аккаунта Кирющенко в ВК, «Известия» обнаружили под постом его знакомого о начале СВО. Там предполагаемый идеолог РДК указал, что встретил 24 февраля 2022 года в Киеве вместе с малолетней дочерью.
Наконец, «Известия» выяснили и московский номер телефона Кирющенко, который он указывал в резюме. Контакт был предоставлен специалистам компании «Интернет-розыск», которая специализируется на расследованиях IT-преступлений. Среди ее инструментов — продукты, которые анализируют связи между телефонными номерами абонентов и уникальным идентификационным номером в мессенджере Telegram, используя сведения из открытых источников.
— В большинстве случаев, чтобы установить личность пользователя, нет необходимости даже обращаться с запросами к создателям мессенджера, — объяснил «Известиям» руководитель компании Игорь Бедеров, автор практического пособия по поиску информации в Telegram для Московской академии СК. — Большая часть контента просматривается, копируется и сохраняется, включая сообщения, голосовые, кружочки, изменения никнеймов, аватарок и прочего. В этой экосистеме есть еще огромное количество приложений, сервисов, которые также позволяют собирать и сопоставлять огромное количество данных.
Выяснилось, что с номером телефона Кирющенко ранее был связан аккаунт, который позже был перепривязан к абоненту оператора KievStar. В 2022 году владелец аккаунта стал пользоваться никнеймом Ataulfus (старинный вариант германского имени Адольф). Он также оказался участником различных чатов, в которых общались проукраинские радикалы. В профиле Ataulfus именовал себя V_K, а в качестве своего изображения разместил фотографию птицы, известной как вергинский или красный кардинал. Наконец, у одного из пользователей украинский номер был записан как «Вася Кардинал».
В роли пионера
Оставалось неясным, как малоизвестный в кругах праворадикалов молодой человек, не замеченный в какой-то серьезной активности в подобных кругах, был назначен идеологом террористической организации. Среди известных боевиков РДК оказались куда более известные неонацисты. Например, Левкин, диск с творчеством которого в 2015 году пытался приобрести Кирющенко, уже тогда имел достаточно широкую базу поклонников нацистской музыки. Музыкант администрировал проукраински настроенное субкультурное сообщество в социальных сетях.
Даже внешность Кардинала — карие глаза и черные волосы, судя по чатам с соратниками, вызывали у них вопросы. Множество сообщений молодого человека посвящены его ДНК-тесту, из которого политрук РДК делает выводы о своей принадлежности к «правильной» расе.
Как выяснили «Известия», Кирющенко родился и вырос в Москве, но в семье, прочно связанной не просто с Украиной, а с ее нынешним лидером. Отец выпускника МГИМО — известный актер и режиссер Алексей Кирющенко. Будучи родом из Харькова, свою театральную и кинокарьеру Кирющенко-старший построил в российской столице. Его режиссерским дебютом на телевидении стал ситком «Моя прекрасная няня». Но настоящую славу Кирющенко принес сериал «Слуга народа». Именно благодаря ему начал политическую карьеру шоумен и руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.
В 2016 году во время авторского шоу «Вечерний Киев» будущий президент Украины именовал Кирющенко близким другом. В том же выступлении Зеленский назвал его создателем бренда «Слуга народа», в честь которого получила название правящая партия.
В 2019-м правительство Зеленского поручило Кирющенко создать телеканал «Дом» для продвижения нарративов Киева среди жителей Донбасса. «Надо душить добром и искать общие ценности», — говорил тогда режиссер «Слуги народа», ставший членом наблюдательного совета Украинского культурного фонда, который выделяет бюджетные деньги на кино и культурные проекты.
В отличие от многих выходцев из «Квартала 95» Кирющенко не занял высоких государственных постов, но остался в ближнем круге Зеленского. Свидетельством тому может служить сюжет «Радио Свобода» (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов) о праздновании дня рождения Зеленского в период ковидных ограничений. Тогда, в январе 2021 года, Кирющенко оказался среди 30 гостей на закрытом мероприятии и покинул его одним из последних.
В 2023 году режиссер стал владельцем 5% в украинских ООО «Калвер Авиэйшн», ООО «Глефа» и ООО «Калвер Технолоджис», специализирующихся на выпуске БПЛА. Продукция компании пользуется высоким спросом у военных и закупалась в том числе на средства, привлекаемые в президентский фонд United24.
В мае 2024 года Кирющенко оказался в центре внимания украинских СМИ. После того как друг Зеленского стал совладельцем ранее неактивной компании «Эл-Энерго», получив в ней 49%, фирма превратилась в посредника по поставке электроэнергии коммунальщикам в Днепропетровске. С октября 2023-го по май 2024 года компания заключила 12 контрактов на 750 млн гривен.30-летний Василий Кирющенко родился во втором браке режиссера с актрисой Ириной Лосевой. В 2006 году, когда Кирющенко-младшему было 12 лет, супруги разошлись. Но как свидетельствовала сама Лосева, между ними сохранились хорошие отношения. В 13 лет сын стал сниматься в проектах отца. По данным портала kino-teatr.ru, в 2007 году он появлялся в эпизодах сериалов «Дом кувырком» и «Дочки-матери», а также получил роль пионера в фильме «Приключения солдата Ивана Чонкина». Когда Кирющенко-старший уже снимал второй и третий сезоны «Слуги народа», будущий идеолог РДК работал на съемках сериала «Между нами девочками». Последний создавался в партнерстве со студией «Квартал 95».
По меньшей мере в одном из чатов Кирющенко-младший упомянул и о личном знакомстве с Зеленским. Не скрывая собственного антисемитизма, Кардинал в спорах с соратниками оговаривается на счет президента Украины: «Зеленский показал себя так, что я “завалил кабину”. Его риторика, а особенно то, что Израиль таки играет в благосклонный к РФ нейтралитет, наводит на мысли, шо Владимир Александрович таки наш ж**, а не ЗОГовский. Ну и олигархом его назвать трудно. Лично знаком, если шо».
Самоопределение не для русских
К моменту создания РДК его немногочисленные идейные боевики уже участвовали в боевых действиях в составе различных «азовских» подразделений, которые позже оформились прежде всего в 3-ю штурмовую бригаду и полк «Кракен» (признан экстремистским и запрещен в РФ). В интервью основатель группировки Денис Капустин, сразу предложивший свои услуги украинским спецслужбам, признавался, что роль у его подразделения прежде всего пропагандистская. В качестве самостоятельной боевой единицы его соратники не представляют интереса для ВСУ, но отдельный бренд был бы полезен для вербовки экстремистов и создания в медиа впечатления, что Украину готовы поддерживать с оружием в руках и граждане России. Тем не менее Капустин, по его словам, долгое время не мог согласовать создание РДК.
Некоторые прямо сравнивали ситуацию с возникновением «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), которая сформировалась во время вербовки радикальных исламистов на войну против СССР в Афганистане. Тому же Капустину с 2018 года запрещен въезд на территорию ЕС по соображениям безопасности. Немецкие СМИ напрямую связывали это решение с влиянием проукраинского радикала на экстремистов в Европе.
В итоге разрешение на вооружение радикалов дал лично Зеленский, подтверждал в своих интервью Капустин. В августе 2022 года он даже оговорился, что запланировал встречу с президентом Украины. Позже Капустин нигде не уточнял, состоялась ли она, но спустя некоторое время публике был презентован политический «меморандум» РДК. Его зачитал как раз Василий Кирющенко, скрывшийся за псевдонимом Кардинал. Документ декларировал борьбу за некие «интересы русского народа», но начинался с тезиса о незыблемости границ Украины на 1991 год, а затем сводился к поддержке движений «за самоопределение» народов РФ, вплоть до распада страны.
В качестве героического примера для русских праворадикалов Кардинал постоянно приводит Максима Базылева, который покончил с собой после задержания по делу группировки «НСО-Север». На счету экстремистской организации оказались десятки убийств случайных прохожих, взрывы и подготовка теракта.
Впрочем, убеждения «политрука» неонацистов не всегда были столь радикальны. Некоторые его прежние высказывания точно способны вызвать гнев со стороны его новых друзей — украинских националистов. Например, в 2014 году в дискуссии со студентами МГИМО Василий Кирющенко призывал присоединить к России значительную часть подконтрольных Киеву территорий.
«Все русские мужчины, а также представители народов, чья историческая судьба безразрывно связана с русскими и без них невозможна, должны записаться добровольцами. Иное есть трусость, — писал нынешний идеолог РДК. — Потому что наш народ — самый большой разделенный народ Европы, и мы должны постоять за его представителей, вернуть исконные земли».