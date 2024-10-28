Полиция задержала водителя, который устроил массовое ДТП в Петербурге

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, который устроил массовое ДТП в центре Санкт-Петербурга, информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу.
На 39-летнего водителя возбудили уголовное дело.
«В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказано в сообщении.
Напомним, что ДТП произошло на Площади Восстания. В результате пострадали 10 человек. Среди них трое детей. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса потерял сознание перед массовым ДТП в Санкт-Петербурге.