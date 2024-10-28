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Полиция задержала водителя, который устроил массовое ДТП в Петербурге

В результате ДТП пострадали 10 человек.
Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, который устроил массовое ДТП в центре Санкт-Петербурга, информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу.

На 39-летнего водителя возбудили уголовное дело.

«В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказано в сообщении.

Напомним, что ДТП произошло на Площади Восстания. В результате пострадали 10 человек. Среди них трое детей. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса потерял сознание перед массовым ДТП в Санкт-Петербурге.