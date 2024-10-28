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На юго-западе Москвы загорелась крыша многоэтажного дома

Огонь охватил площадь 300 квадратныхметров.

Источник: Прокуратура

Кровля девятиэтажного жилого дома загорелась на юго-западе российской столицы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Горит кровля жилой девятиэтажки на 300 квадратах. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время проводится эвакуация жильцов.

В столичном департаменте транспорта рассказали, что из-за пожара перекрыто движение по дублёру Ленинского проспекта в районе дома 86.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.

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