На юго-западе Москвы загорелась крыша многоэтажного дома

Кровля девятиэтажного жилого дома загорелась на юго-западе российской столицы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Горит кровля жилой девятиэтажки на 300 квадратах. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По данным Telegram-канала SHOT, в настоящее время проводится эвакуация жильцов.
В столичном департаменте транспорта рассказали, что из-за пожара перекрыто движение по дублёру Ленинского проспекта в районе дома 86.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.