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МЧС: в Москве локализировали пожар в девятиэтажном жилом доме

Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание локализовано на площади 350 квадратных метров.

Напомним, кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы. По предварительной информации пострадавших нет.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара на кровле жилого дома, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.