МЧС: в Москве локализировали пожар в девятиэтажном жилом доме

Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.
Возгорание локализовано на площади 350 квадратных метров.
Напомним, кровля девятиэтажного здания загорелась на юго-западе Москвы. По предварительной информации пострадавших нет.
Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара на кровле жилого дома, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.