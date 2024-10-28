Чистяков: «Авангард» в матче одержал командную победу, хорошо сыграли все"

— Насколько была обостренная сегодня мотивация на этого соперника как на чемпиона, и как считаете, насколько он сам показал по-чемпионски сильную игру? — Против чемпиона играть всегда намного интереснее. Двойной стимул его победить. Тем более в нашей турнирной ситуации. В принципе сегодня был хороший матч со стороны обеих команд. Подробнее оценивать игру сопернику тут я не могу, обычно так не делаю. Говоря же еще за свою команду — повторюсь, мы поборолись в данном случае хорошо. В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» после этого успеха остался на 10-м месте. Далее он завершит нынешнюю домашнюю серию 31 октября игрой против «Лады». Интересно, что в таблице эти два соперника находятся ныне совсем рядом, и если омичи победят в основное время, то они хотя бы сравняются с волжанами по набранным очкам.