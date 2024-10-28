Чистяков: «Авангард» в матче одержал командную победу, хорошо сыграли все"

Омские хоккеисты 27 октября дома обыграли в матче чемпионата КХЛ «Металлург» 3:2 в овертайме. Автором второго гола у них стал защитник Семен Чистяков, именно он и оценил итоги встречи в своем комментарии.
Игрок в том числе ответил на наш вопрос о том, насколько сложно ему активно подключаться к атакам из обороны.
— Если оценивать игру в общем, то победа точно командная. Это надо подчеркнуть. Играли здорово все, большая самоотдача была тоже у всех. На высшем уровне. Паша Хомченко хорошо нас «подтащил».
— Та позиция в большинстве, на которую вы выходите, это интересно. В молодежной команде или ВХЛ не было такого, что вы забивали оттуда. Как именно там вы стали появляться? — Меня примерно таким образом подключали к атаке и в прошлом сезоне, так бывало во многих играх. Тренеры решили так, видимо, ныне увидели и из примеров прошлого года, когда я там играл, что могу это делать, и передачи отдавать. По синей линии, откуда я раньше много бросал — не то что скучаю, это не так важно, важно то, насколько полезно будет для команды, если играть в другом варианте. Если сейчас так — значит, так и надо.
— Нынешний овертайм стал пока что самым волнительным и «валидольным» из всех, что были в карьере? — Нет. Конечно, всей командой переживали, когда Михайлис бил буллит. Но при этом в Паше Хомченко мы все были уверены. Так что из-за этого овертайм для меня не стал таким выдающимся, чтобы я его назвал самым-самым.
— Нынешняя победа изменила психологические ощущения команды, настрой на борьбу в целом?
— Я бы сказал так, и когда мы проигрывали, у нас не было полностью упадочных настроений, уныния. Все старались выделять позитив, в каждой игре неудачный сюжет стараемся переломить.
— Возможно, этот хороший настрой, о котором вы сказали, удавалось сохранять в том числе, что большинство поражений, когда они случались, были не разгромными — либо в одну, либо в две шайбы?
— Да, с одной стороны это тоже. С другой — такие поражения особенно обидны. Когда понимаешь, что до успеха было совсем близко. На следующую игру такое переходит в дополнительный настрой и желание уж там побороться успешно и победить.
— Не только в этом матче, но и в текущем сезоне в целом вы активно участвуете в атаках, в итоге или много забиваете сами, или выдаете голевые пасы. Насколько сложно или легко это делать из игры в игру, все же будучи по амплуа защитником?
— В целом тренеры всем нам, защитникам, дают установку активно подключаться к атакам. А если нужно обороняться — то и в обороне играем все впятером.
— Насколько была обостренная сегодня мотивация на этого соперника как на чемпиона, и как считаете, насколько он сам показал по-чемпионски сильную игру? — Против чемпиона играть всегда намного интереснее. Двойной стимул его победить. Тем более в нашей турнирной ситуации. В принципе сегодня был хороший матч со стороны обеих команд. Подробнее оценивать игру сопернику тут я не могу, обычно так не делаю. Говоря же еще за свою команду — повторюсь, мы поборолись в данном случае хорошо. В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» после этого успеха остался на 10-м месте. Далее он завершит нынешнюю домашнюю серию 31 октября игрой против «Лады». Интересно, что в таблице эти два соперника находятся ныне совсем рядом, и если омичи победят в основное время, то они хотя бы сравняются с волжанами по набранным очкам.