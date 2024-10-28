Три человека погибли и еще один пострадал при пожаре в доме в Саратове

Ранее в этот день сообщалось о возгорании кровли жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. В столичном департаменте транспорта предупредили автомобилистов, что движение по дублеру Ленинского проспекта в связи с пожаром перекрыто. Позднее сообщалось о локализации возгорания на площади 350 кв. м. Вскоре сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. В ведомстве также заявили об отсутствии пострадавших. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара.