Три человека погибли и еще один пострадал при пожаре в доме в Саратове

Уточняется, что возгорание произошло на 4-м Подлесном проезде. Площадь пожара составила 120 кв. м.
«До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались четыре человека, одна женщина была госпитализирована. В ходе тушения, к сожалению, обнаружены трое погибших», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
К настоящему моменту возгорание потушено. Для ликвидации пожара были задействованы 26 сотрудников и четыре единицы техники МЧС. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
Как уточнили в прокуратуре, на контроле также находится соблюдение жилищных прав граждан.
Ранее в этот день сообщалось о возгорании кровли жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. В столичном департаменте транспорта предупредили автомобилистов, что движение по дублеру Ленинского проспекта в связи с пожаром перекрыто. Позднее сообщалось о локализации возгорания на площади 350 кв. м. Вскоре сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. В ведомстве также заявили об отсутствии пострадавших. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины пожара.