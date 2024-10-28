32 человека пострадало в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю

За прошедшую неделю на дорогах Иркутска и района произошло 31 ДТП. В них пострадало 24 взрослых и восемь несовершеннолетних. Для двух аварии закончились летально. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
— Всего за минувшую неделю произошло: 177 автоаварий, 324 транспортных средства повреждено, — поделились полицейские.
Также инспекторы зафиксировали 12 столкновений авто и 13 наездов на пешеходов. В четырех случаях водители врезались в препятствие и по одному разу съезжали с проезжей части и наезжали на припаркованный транспорт.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР заинтересовался информацией о нарушении жилищных прав сирот в Иркутской области.