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1 млн рублей чуть не выманили мошенники у 88-летней красноярки

Женщина была в курсе способов обмана.

Источник: Freepik

Женщина была в курсе способов обмана.

В Красноярске 88-летняя женщина не дала мошенникам себя обмануть. На стационарный телефон ей позвонил мужчина и представился сотрудником силового ведомства. Злоумышленник рассказал, что по вине ее внука произошла авария и пострадал человек, который сейчас находится в больнице.

Аферист предложил избежать уголовной ответственности за 1 миллион рублей. Пенсионерка знала о подобных способах обмана, прервала разговор и сообщила в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество.