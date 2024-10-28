1 млн рублей чуть не выманили мошенники у 88-летней красноярки

Женщина была в курсе способов обмана.
В Красноярске 88-летняя женщина не дала мошенникам себя обмануть. На стационарный телефон ей позвонил мужчина и представился сотрудником силового ведомства. Злоумышленник рассказал, что по вине ее внука произошла авария и пострадал человек, который сейчас находится в больнице.
Аферист предложил избежать уголовной ответственности за 1 миллион рублей. Пенсионерка знала о подобных способах обмана, прервала разговор и сообщила в полицию.
Сейчас возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество.