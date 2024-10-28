Три человека застряли в лифте в Астане

«Обратившись к обслуживающей компании и ожидая приезда лифтера, застрявшая в лифте женщина почувствовала дискомфорт и обратилась по номеру 112. Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались».
МЧС напоминает, что если вы застряли в лифте, то «не волнуйтесь сами и успокойте соседей, затем свяжитесь с диспетчером». Ни в коем случае нельзя нажимать на все кнопки подряд и пытаться самостоятельно раздвигать двери лифта.