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Три человека застряли в лифте в Астане

В одном из многоэтажных жилых домов в столичном районе Сарыарка три человека оказались запертыми в пассажирском лифте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Источник: pixabay.com

«Обратившись к обслуживающей компании и ожидая приезда лифтера, застрявшая в лифте женщина почувствовала дискомфорт и обратилась по номеру 112. Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались».

говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что если вы застряли в лифте, то «не волнуйтесь сами и успокойте соседей, затем свяжитесь с диспетчером». Ни в коем случае нельзя нажимать на все кнопки подряд и пытаться самостоятельно раздвигать двери лифта.