Три человека застряли в лифте в Астане

МЧС напоминает, что если вы застряли в лифте, то «не волнуйтесь сами и успокойте соседей, затем свяжитесь с диспетчером». Ни в коем случае нельзя нажимать на все кнопки подряд и пытаться самостоятельно раздвигать двери лифта.