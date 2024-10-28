На трассе под Красноярском иномарка врезалась в грузовик, погиб подросток

Смертельное ДТП произошло вечером 27 октября на 93-км трассы Р-257 «Енисей». 22-летний водитель «Хонды» двигался со стороны Абакана в сторону Красноярска и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво».