На трассе под Красноярском иномарка врезалась в грузовик, погиб подросток

Под Красноярском погиб подросток, попавший в ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Смертельное ДТП произошло вечером 27 октября на 93-км трассы Р-257 «Енисей». 22-летний водитель «Хонды» двигался со стороны Абакана в сторону Красноярска и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво».
В результате лобового столкновения умер 13-летний подросток, находившийся в иномарке. Пострадали также двое пассажиров 15 и 16 лет.
Установлено, что погибший ребенок не был пристегнут.
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что 61-летний красноярский автомобилист насмерть сбил пешехода.