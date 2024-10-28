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На трассе под Красноярском иномарка врезалась в грузовик, погиб подросток

13-летний ребенок, не пристегнутый ремнем, погиб при лобовом ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Под Красноярском погиб подросток, попавший в ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло вечером 27 октября на 93-км трассы Р-257 «Енисей». 22-летний водитель «Хонды» двигался со стороны Абакана в сторону Красноярска и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Вольво».

В результате лобового столкновения умер 13-летний подросток, находившийся в иномарке. Пострадали также двое пассажиров 15 и 16 лет.

Установлено, что погибший ребенок не был пристегнут.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что 61-летний красноярский автомобилист насмерть сбил пешехода.