Под Новосибирском пропала девушка с розовыми волосами

В поселке Шахта Тогучинского района разыскивается девушка с розовыми волосами. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
О местонахождении 17-летней Кошкиной Дарьи ничего неизвестно с 26 октября.
В последний раз ее видели в черном пуховике, белых брюках с орнаментом, коричневых кроссовках и черной шапке. С собой носит розовую сумочку.
Рост Дарьи около 165 сантиметров, худощавое телосложения, глаза серо-голубые. Волосы ниже плеч, окрашены в розовый цвет.
Если вы что-то знаете о местонахождении Дарьи Кошкиной, сообщите по телефону 8 (800) 700 54 52 или по телефону 112.
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